Москва7 маяВести.Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками экзамена

говорится в документе

Запрещены телефоны, вычислительная техника, справочные материалы, письменные заметки. Не разрешено выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, делать фото бланков и переписывать задания в черновики.

Нарушителей удалят из пункта проведения экзамена.