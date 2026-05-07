Москва7 маяВести.Рособрнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками экзаменаговорится в документе
Запрещены телефоны, вычислительная техника, справочные материалы, письменные заметки. Не разрешено выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, делать фото бланков и переписывать задания в черновики.
Нарушителей удалят из пункта проведения экзамена.