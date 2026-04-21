Москва21 апрВести.В Рособрнадзоре составили список вещей, которые могут взять с собой на ЕГЭ школьники в 2026 году. Соответствующий перечень появился в распоряжении РИА Новости.
В публикации говорится, что помимо черной ручки и документов ученики могут взять на экзамен еду, бутылку воды и лекарства.
Кроме того, можно иметь при себе непрограммируемый калькулятор при сдаче ЕГЭ по биологии, химии и географии, а также линейку без справочной информации на экзамене по математике.
На ЕГЭ по физике ученикам разрешено использовать как калькулятор, так и линейку.
На экзаменах допускается использование учебных и воспитательных средств, предусмотренных для отдельных предметов. Например, участникам экзамена по литературе будут выданы орфографические словари в школе или пункте проведения - приносить свои словари не рекомендуется.
Школьники с ограниченными возможностями здоровья могут пользоваться специальными техническими средствами.
Все остальные личные вещи необходимо оставить в специально отведенных местах до прохождения через металлоискатель.
