В 2026 году школьники чаще выбирают естественно-научные предметы для ЕГЭ

Москва20 апр Вести.Российские школьники предпочитают сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по естественно-научным предметам. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По данным ведомства, в 2026 году на сдачу ЕГЭ уже записались свыше 747 тысяч человек, а на ОГЭ – 1,7 миллиона человек. Данным Музаев поделился в интервью "Ведомостям".

В обоих экзаменах второй год подряд мы видим тенденцию роста количества ребят, выбирающих предметы естественно-научного цикла. Особенно заметна эта тенденция в ЕГЭ, который сдают с прицелом на поступление в конкретный вуз пояснил Музаев

Он также отметил, что на 10% по сравнению с прошлым годом выросло число желающих сдавать экзамен по профильной математике.

Ранее стало известно, что школьники из приграничных районов и новых регионов получат возможность не сдавать ЕГЭ. Они могут выбрать вместо него внутренний экзамен. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности учащихся.