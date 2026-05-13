Рособрнадзор: более 747 тыс. человек напишут ЕГЭ-2026 в основной период

ЕГЭ-2026 будут писать более 747 тыс. человек Рособрнадзор: более 747 тыс. человек напишут ЕГЭ-2026 в основной период

Москва13 мая Вести.Свыше 747 тысяч человек напишут Единый государственный экзамен в 2026 году в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Основной этап ЕГЭ начнется 1 июня.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Рособрнадзора​​​.

По словам Анзора Музаева, на основной этап зарегистрировано 747 тысяч человек, более 663 тысяч - это выпускники текущего года. При этом в досрочном этапе приняли участие больше двух тысяч человек, добавил он.

Накануне в ходе стратегической сессии о развитии образовательных организаций премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно устранять дисбаланс между кадровой потребностью и количеством выпускников.

Мишустин подчеркнул, что "очень важно четко понимать, каких специалистов, для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда". Сегодня на технических специальностях в России обучаются почти 1,5 миллиона человек.