Москва13 маяВести.Свыше 747 тысяч человек напишут Единый государственный экзамен в 2026 году в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Основной этап ЕГЭ начнется 1 июня.
В среду премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с руководителем Рособрнадзора.
По словам Анзора Музаева, на основной этап зарегистрировано 747 тысяч человек, более 663 тысяч - это выпускники текущего года. При этом в досрочном этапе приняли участие больше двух тысяч человек, добавил он.
Накануне в ходе стратегической сессии о развитии образовательных организаций премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно устранять дисбаланс между кадровой потребностью и количеством выпускников.
Мишустин подчеркнул, что "очень важно четко понимать, каких специалистов, для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда". Сегодня на технических специальностях в России обучаются почти 1,5 миллиона человек.