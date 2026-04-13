Москва13 апрВести.С 2026 года в России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не раньше 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Таким образом, школы смогут более четко и спокойно планировать подготовку, а также проведение выпускных мероприятий, пояснил глава Рособрнадзора в ходе заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Слова Музаева привел ТАСС.
В начале марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьники из приграничных и новых регионов РФ смогут выбрать, что им сдавать: ЕГЭ или внутренний экзамен. Также он добавил, что для поступления в вузы выпускникам необходимо будет сдать их внутренние вступительные испытания.