Москва11 апр Вести.Министерство просвещения России предложило провести школьные выпускные вечера 27 июня 2026 года.

В пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что эта дата является рекомендательной.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что одной из ключевых задач министерства является создание равных и комфортных условий для отдыха детей во всех регионах страны.

Он также выразил уверенность, что этот важный для выпускников день станет для них ярким и запоминающимся событием, знаменующим начало нового этапа их жизни.

Ранее стало известно, что досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в России с 20 марта по 20 апреля. Для сдачи всех предметов предусмотрены резервные дни — с 13 по 20 апреля.

Основной этап ЕГЭ в текущем году запланирован с 1 июня по 9 июля.