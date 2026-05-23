Последние звонки в школах России в 2026 году рекомендовано проводить патриотично

Минпросвещения определило порядок проведения последнего звонка в 2026 году

Москва23 мая Вести.Минпросвещения России рекомендовало школам в 2026 году включить в сценарий последнего звонка поднятие флага и исполнение гимна, патриотические песни, соответствующие рекомендации имеются у ТАСС.

В Год народного единства во время проведения праздника "Последний звонок" рекомендуется предусмотреть церемонию поднятия Государственного флага России и исполнение гимна говорится в документе министерства

Кроме того, рекомендовано участие в празднике родителей, ветеранов СВО, в сценарии должны быть творческие номера патриотической направленности и отражающие единство народов России.

Последние звонки в школа России проведут 26 мая, выпускные вечера - 27 июня.