Последние звонки прозвучат 26 мая более чем для 663 тысяч выпускников, сообщило РИА Новости.
Согласно рекомендации Минпросвещения РФ, в программу празднования включат поднятие государственного флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и выступление родителей, участвовавших в специальной военной операции.
Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрамнаписали в агентстве
После последнего звонка вчерашние одиннадцатиклассники будут готовиться к экзаменам, первый из которых пройдет не раньше 1 июня.