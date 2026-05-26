В российских школах пройдут последние звонки Свыше 663 тысяч выпускников услышат последний звонок 26 мая

Москва26 мая Вести.Последние звонки прозвучат 26 мая более чем для 663 тысяч выпускников, сообщило РИА Новости.

Согласно рекомендации Минпросвещения РФ, в программу празднования включат поднятие государственного флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и выступление родителей, участвовавших в специальной военной операции.

Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам написали в агентстве

После последнего звонка вчерашние одиннадцатиклассники будут готовиться к экзаменам, первый из которых пройдет не раньше 1 июня.