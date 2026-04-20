Первые в этом году ВПР напишут школьники 20 апреля Проведение Всероссийских проверочных работ стартует в школах РФ с 20 апреля

Москва20 апр Вести.С 20 апреля по 20 мая в российских школах пройдут всероссийские проверочные работы (ВПР), сообщило РИА Новости.

Конкретная дата ВПР по тому или иному предмету определяется руководством школы. Проверочные пишут ученики с четвертых по восьмые, а также десятых классов.

Обязательными для всех участников будут два предмета: русский язык и математика. Четвероклассники также выполнят ВПР по одному из предметов по выбору: окружающему миру, литературному чтению или иностранному языку. В остальных классах к обязательным предметам добавляются два предмета по выбору – по одному из естественно-научного и гуманитарного блоков отметили в агентстве

Работы по некоторым предметам можно сдать на компьютере.