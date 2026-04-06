В России введут оценки за поведение в школах

Москва6 апр Вести.Оценку за поведение внедрят во всех российских школах в 2027/28 учебном году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

По данным ведомства, в 2026/27 учебном году планируется провести эксперимент по оценке поведения в десяти школах каждого российского региона.

А в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России говорится в заявлении на сайте Минпросвещения

Как уточнила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова, оценка будет трехбалльной: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Она отметила, что такую модель оценки отличает лучшая воспроизводимость результатов, гибкость и профилактический потенциал, а также прозрачность.