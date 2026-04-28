Названы рекомендованные даты начала и конца летних каникул в школах Минпросвещения рекомендовало провести летние каникулы с 27 мая по 31 августа

Москва28 апр Вести.В 2026 году летние школьные каникулы в России рекомендуется проводить с 27 мая по 31 августа, сообщает пресс-служба Министерства просвещения - такие сроки сочетаются с графиком проведения госэкзаменов.

Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов говорится в сообщении ведомства

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что летние каникулы являются важным этапом для восстановления сил детей после учебного года. Он подчеркнул, что задача министерства — создать такие условия, чтобы каждый ребенок смог провести лето с пользой для здоровья и личностного роста. Для этого будут организованы детские центры, лагеря при школах, спортивно-оздоровительные программы, а также конкурсы и мастер-классы.

В Минпросвещения напомнили, что учебный год стартует 1 сентября и заканчивается не ранее 26 мая. Регионам ежегодно направляется рекомендованный график каникул, что способствует согласованию планов школ, родителей и учащихся. В то же время образовательные учреждения имеют право вносить локальные изменения в расписание. Главная цель Минпросвещения — обеспечить одинаковые условия для организации детского отдыха во всех регионах России, указано в сообщении.