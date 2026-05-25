Москва25 мая Вести.Продолжительные летние каникулы являются важной частью российской образовательной традиции, их нужно сохранить. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в беседе с РИА Новости подчеркнул, что летние каникулы нужны не только детям, но и педагогам, которым требуется время для восстановления и подготовки к новому учебному периоду.

Долгие летние каникулы в нашей стране — традиция, от которой не нужно отказываться сказал он

Медведев также отметил, что во время летнего отдыха детям важно иметь возможность проводить больше времени с родителями и менять привычный ритм жизни.

По его мнению, каникулы могут казаться слишком длинными лишь в том случае, если ребенок не имеет возможностей для интересного и полезного досуга. Он обратил внимание на обилие программ в российских регионах, которые призваны сделать детских отдых разнообразным.

Каникулы в российских школах в текущем году продлятся с с 27 мая по 31 августа.

Ранее звучали предложения сократить летние каникулы до двух месяцев. Однако в Минпросвещения назвали это решение нецелесообразным, поскольку это может негативно отразиться на здоровье детей.