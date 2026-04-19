Учитель Снегуров заявил, что в школах нет необходимости в "пятой четверти" Учитель Снегуров раскритиковал идею продления учебного года в школах

Москва19 апр Вести.Заслуженный учитель России Александр Снегуров выступил против продления учебного года в школах за счет так называемой "пятой четверти". По его мнению, подобные предложения не учитывают реальную нагрузку на учеников и педагогов.

К этой инициативе Общественная палата обращалась не раз. Она предлагала то же самое, не понимая, что это предложение оторвано от реальности. Нужно учитывать определенные обстоятельства сказал Снегуров в беседе с NEWS.ru

В частности, эксперт отметил, что в июне многие школьники уже заняты в творческих лагерях, в том числе организованных на базе самих школ. Там дети участвуют в развивающих и досуговых программах без необходимости уезжать далеко. Кроме того, часть учителей в этот период задействована в проведении ЕГЭ, выполняя функции организаторов и наблюдателей.

Снегуров также подчеркнул, что многие семьи планируют поездки уже с конца мая, из-за чего участие детей в школьных мероприятиях становится затруднительным. Дополнительной проблемой он назвал усталость учеников и педагогов к концу учебного года, а также сезонный рост заболеваний.

По его словам, вместо продления учебного года стоит пересмотреть организацию образовательного процесса, чтобы в течение года находилось больше времени для внеучебной деятельности.

Если такое предложение для кого-то приемлемо, то оно должно рассматриваться в каждой конкретной школе на ученическом собрании или на попечительском совете заключил Снегуров

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сократить летние школьные каникулы ради увеличения учебного года. По его словам, первые две недели июня можно превратить в "пятую четверть" не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.

При этом в Министерстве просвещения России считают нецелесообразным увеличивать продолжительность учебного года и вводить "пятую четверть".