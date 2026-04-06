Для россиян, работающих по пятидневному графику, в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он пояснил, что это следует из утвержденного кабмином производственного календаря на текущий год.
Ранее с предложением ввести в стране шестидневную рабочую неделю с графиком по 12 часов выступил предприниматель Олег Дерипаска.
Эту идею поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Противоположной позиции придерживаются в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).