Доцент Балынин: 2026 год пройдет для россиян без шестидневных рабочих недель

Москва6 апр Вести.Для россиян, работающих по пятидневному графику, в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что это следует из утвержденного кабмином производственного календаря на текущий год.

Ранее с предложением ввести в стране шестидневную рабочую неделю с графиком по 12 часов выступил предприниматель Олег Дерипаска.

Эту идею поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Противоположной позиции придерживаются в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).