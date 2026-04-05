Москва5 апр Вести.Необходимости вводить в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день нет, и этот вопрос сейчас не обсуждается. Об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Так он прокомментировал инициативу бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее предложил усилить график работы для ускорения трансформации российской экономики в условиях кризиса. Дерипаска считает, что эффективной мерой мог бы стать переход на 12-часовой рабочий день при шестидневной рабочей неделе, однако в РСПП подчеркнули, что такой необходимости они не видят.

Этот вопрос не обсуждается. Мы считаем, что нужды нет сказал он

Ранее Дерипаска ответил пословицей на критику своей инициативы о введении шестидневной рабочей недели с 12-часовым рабочим днем. Он отметил, что услышал тех, кто раскритиковал его предложение, и в своем Telegram-канале привел пословицу: "Работа не волк, в лес не убежит".