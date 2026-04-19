Москва19 апр Вести.Министерство просвещения России считает нецелесообразным увеличивать продолжительность учебного года и вводить "пятую четверть". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой "пятой четверти" Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы говорится в сообщении

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сократить летние школьные каникулы ради увеличения учебного года. По его словам, первые две недели июня можно превратить в "пятую четверть" не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.