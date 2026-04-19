Москва19 апр Вести.В России могут рассмотреть возможность сокращения летних школьных каникул ради увеличения учебного года. Соответствующую идею выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Летние каникулы длятся больше трех месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать "пятую четверть" не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени