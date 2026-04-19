Москва19 апрВести.В России могут рассмотреть возможность сокращения летних школьных каникул ради увеличения учебного года. Соответствующую идею выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Летние каникулы длятся больше трех месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать "пятую четверть" не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает временипояснил Гриб в беседе с ТАСС
В российских школах каникулы составляют 14 недель. За рубежом для школьников предусмотрено 9-10 недель отдыха.