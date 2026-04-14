Минпросвещения РФ поддержало идею трудового воспитания в школе В Минпросвещения РФ поддержали возвращение обязательных дежурств в школах

Москва14 апр Вести.В Минпросвещения РФ прокомментировали идею о возвращении общественно полезного труда в школы, назвав дежурства и уборку важной частью трудового воспитания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обязательные дежурства и уборка, которые предлагается ввести в образовательных организациях, являются инструментами трудового воспитания и общественно полезного труда. Этот опыт был характерен для советской школы: он помогал формировать трудолюбие и ответственность за результаты собственного труда и труда других людей сказали в пресс-службе

Как подчеркнули в министерстве, что при организации труда школьников и студентов необходимо принимать во внимание их возраст, физическую подготовку, опыт самостоятельной и командной работы, а также особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Ранее стало известно, что в российских школах введут с 1 сентября 2026 года новый предмет "Духовно-нравственная культура России".