Москва13 апр Вести.Вернуть общественно полезный труд в школах без согласования с родителями предложили в Общественной палате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП РФ Ольгу Павлову.

По ее мнению, такая мера станет шагом в сторону проверенной педагогической методики, которая предполагает воспитание характера и ответственности трудом. Также совместная работа поможет школьникам сформировать коллектив, где есть общие цели, и даст понимание ценности любого труда.

Предлагается вернуть в школу общественно-полезный труд без обязательного согласования с каждым родителем. Труд в школе - это дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовка класса к следующему уроку), уход за растениями в классе и рекреациях, это облагораживание школьной территории цитирует Павлову агентство

При этом член ОП подчеркнула, что этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной и уважаемой частью школьной жизни.