В Общественной палате предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре Обязательный экзамен по физкультуре предложили ввести в Общественной палате

Москва29 мая Вести.Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой включить обязательный экзамен по физической культуре в российских школах. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По словам Гриба, физкультура не должна считаться второстепенным предметом, поэтому нужна итоговая аттестация. При этом он подчеркнул, что экзамен следует сделать вариативным — каждый ученик сможет сдавать любимый вид спорта. Альтернативой может стать сдача нормативов ГТО, но главное, чтобы спорт в школе не оставался простой формальностью.

Собеседник также предложил освобождать от экзамена при наличии юношеского разряда, успешной сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах на соревнованиях — вплоть до школьного и районного уровней.

"Задача: чтобы была вариативность. Не навязывать конкретный вид спорта школьнику", — резюмировал Гриб.