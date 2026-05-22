Москва22 мая Вести.Запустить в тестовом режиме ЕГЭ по физкультуре предложил победитель шоу "Титаны", учитель физкультуры Николай Бобылев, сообщил ТАСС.

По его словам, экзамен должен включать теоретическую и практическую части.

Экзамен не должен быть очень сложным. Я бы сделал теоретическое задание и практическое. Думаю, что многие бы захотели сдавать физическую культуру, особенно те ребята, у которых больше всего лежит душа к спорту. Считаю, что в тестовом режиме можно попробовать