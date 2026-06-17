Минпросвещения планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу Фиджитал-спорт могут включить в школьную программу

Москва17 июн Вести.Фиджитал-спорт может войти в образовательную программу как вариативный модуль после завершения апробации, первые результаты которой уже оцениваются положительно. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал-спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу сказал Бугаев

По его словам, в пилотном проекте участвуют 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы.

"Мы посмотрим, как у нас эта система будет работать. Но первые результаты очень неплохие", — ометил замминистра.

Он пояснил, что основная задача фиджитал-спорта — оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу, мотивируя школьников совмещать компьютерные игры с традиционными видами спорта.