Москва20 мая Вести.Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В беседе с РИА Новости министр пояснил, что новый профиль уже включен в олимпиаду по информатике.

Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета сказал Кравцов

Ранее глава ведомства рассказал, что почти каждый российский школьник попробовал свои силы в олимпиадах по трем предметам, а общее число участников достигло рекордных 24,8 млн человек.