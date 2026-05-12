Кравцов: почти каждый школьник поучаствовал в олимпиадах по трем предметам

Москва12 мая Вести.Почти каждый российский школьник попробовал свои силы в олимпиадах по трем предметам, а общее число участников достигло рекордных 24,8 млн человек. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Мы видим рост по всем этапам состязания. В школьном этапе у нас новый рекорд — больше 8,3 миллиона участников, а общее число участий — 24,8 миллиона рассказал министр РИА Новости

По его словам, такие цифры говорят о высоком интересе у школьников к интеллектуальным состязаниям.

На муниципальный этап вышли более 1,7 млн учеников, а до регионального добрались свыше 153 тыс.

"За все годы проведения олимпиады это очень достойный показатель вовлеченности и живой конкуренции", — отметил Кравцов.