Москва12 маяВести.Почти каждый российский школьник попробовал свои силы в олимпиадах по трем предметам, а общее число участников достигло рекордных 24,8 млн человек. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Мы видим рост по всем этапам состязания. В школьном этапе у нас новый рекорд — больше 8,3 миллиона участников, а общее число участий — 24,8 миллионарассказал министр РИА Новости
По его словам, такие цифры говорят о высоком интересе у школьников к интеллектуальным состязаниям.
На муниципальный этап вышли более 1,7 млн учеников, а до регионального добрались свыше 153 тыс.
"За все годы проведения олимпиады это очень достойный показатель вовлеченности и живой конкуренции", — отметил Кравцов.