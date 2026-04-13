Артюхов: финал олимпиады по физике был для ЯНАО и вызовом, и возможностью

Москва13 апр Вести.Проведение на Ямале завершающего этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике стало для региона большим вызовом и большой возможностью. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

По словам губернатора, в обеспечении олимпиады так или иначе участвовала вся система образования региона.

Проведение финала Всероссийской олимпиады школьников – это, конечно, и большой вызов, и большие возможности… Допустим, проводим физику в этом году – соответственно, преподаватели, учителя из разных уголков нашего региона задействованы. Они помогают детям на разных этапах, видят, что такое организация самых сложных испытаний, какие задания есть. Безусловно, это подтягивает всю систему. Ну и для многих, конечно, это уникальная возможность подключиться к такому уже очень серьезному соревнованию отметил Артюхов

Для участия в финале олимпиады в Новый Уренгой прибыло более 500 учащихся со всей страны. Соревнования проходили в трех категориях: 9-й, 10-й и 11-й классы. Участникам предстояло показать свои знания как в теории, так и на практике.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в финале Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, русскому языку, физике и химии оказалось рекордное число москвичей.