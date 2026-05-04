Москва4 мая Вести.Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил активные отклики жителей по программе развития региона "Ямал-100". Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

В марте глава региона объявил о начале сбора предложений от жителей в программу развития региона до 2030 года "Ямал-100". Каждый ямалец смог предложить свои идеи, на их основе будет сформирован итоговый план.

Буквально недавно мы это объявили, уже поступило далеко за тысячу конструктивных предложений. Некоторые мы, даже не дожидаясь, уже стали брать в работу. Было предложение жительницы Ноябрьска, связанное с медициной, с дополнительной диагностикой. Нам оно очень понравилось. Где-то, конечно, задачки посложнее, требуют концентрации ресурсов рассказал Дмитрий Артюхов

Итоговый план развития будет сформирован осенью 2026 года.