Губернатор ЯНАО рассказал о целях региона в рамках Года здоровья Губернатор ЯНАО заявил о цели привить населению привычку правильно питаться

Москва4 мая Вести.Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках Года здоровья поставило цель привить населению привычку правильно питаться и заниматься спортом. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО объявил 2026 год на Ямале Годом здоровья и анонсировал открытие новых объектов здравоохранения в регионе.