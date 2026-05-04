Москва4 маяВести.Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках Года здоровья поставило цель привить населению привычку правильно питаться и заниматься спортом. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Глава ЯНАО объявил 2026 год на Ямале Годом здоровья и анонсировал открытие новых объектов здравоохранения в регионе.
Цель Года здоровья… привить жителям региона здоровые привычки по питанию, по режиму спорта и труда. Если нам удастся сформировать более правильные привычки - за счет внимания к теме, за счет публичных лекций разных людей, которые пользуются авторитетом у жителей, - это будет замечательным результатомсказал Дмитрий Артюхов