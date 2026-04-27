Мурашко указал на связь спорта с продолжительностью жизни Мурашко: вовлеченность людей в спорт увеличит продолжительность жизни

Москва27 апр Вести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что увеличение продолжительности жизни граждан страны будет достигаться за счет активного участия населения в культурной и спортивной жизни.

Глава ведомства подчеркнул, что ключевыми составляющими крепкого здоровья и долголетия являются не только медицинские аспекты, но и образ жизни, вовлеченность в культурные мероприятия и занятия спортом.

Он привел пример, согласно которому регулярные занятия спортом в течение сорока минут способны позитивно влиять более чем на 250 показателей крови, даже при наличии изначальных отклонений.

Мурашко также отметил, что в стране активно создаются специализированные центры медицины здорового долголетия. Их основная задача, по его словам, заключается в ранней диагностике предрасположенности к различным заболеваниям, а также в предоставлении обучающей и консультационной помощи, направленной на поддержание здорового и продолжительного образа жизни россиян.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что поддержка спорта не должна концентрироваться только на профессиональных командах, необходимо создавать условия для его массовости среди населения.