На рабочей встрече Путина и Мурашко обсуждался здоровый образ жизни

"Как мы с вами": Путин и Мурашко обсудили здоровый образ жизни На рабочей встрече Путина и Мурашко обсуждался здоровый образ жизни

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели рабочую встречу, на которой, в частности, обсудили популяризацию здорового образа жизни в нашей стране. Кадры опубликовал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Одной из тем обсуждения на встрече был нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". В числе важных направлений в нашей стране Мурашко назвал сокращение употребления алкоголя и табака. Также среди задач нацпроекта - популяризация здорового образа жизни.

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Глава Минздрава согласился с оценкой президента.

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Также Владимир Путин в ходе посещения Федерального центра медицины катастроф НМХЦ имени Н.И. Пирогова осмотрел реанимобиль скорой помощи и поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.