Москва28 апрВести.Президент России Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели рабочую встречу, на которой, в частности, обсудили популяризацию здорового образа жизни в нашей стране. Кадры опубликовал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Одной из тем обсуждения на встрече был нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". В числе важных направлений в нашей стране Мурашко назвал сокращение употребления алкоголя и табака. Также среди задач нацпроекта - популяризация здорового образа жизни.
Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни - это как мы с вамиотметил Путин
Глава Минздрава согласился с оценкой президента.
Это правильно абсолютносказал Мурашко
Также Владимир Путин в ходе посещения Федерального центра медицины катастроф НМХЦ имени Н.И. Пирогова осмотрел реанимобиль скорой помощи и поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.