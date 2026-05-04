Мурашко об отношении мужчин к своему здоровью: есть на что посетовать Мурашко призвал мужчин брать пример с женщин в вопросах поддержания здоровья

Москва4 мая Вести.Мужчинам стоит брать пример с женщин в вопросах сохранения собственного здоровья и заботы о себе, указал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Что касается мужской части населения, в этой сфере "есть на что посетовать", отметил министр.

Мы видим, что мужчины, во-первых, реже обращаются вовремя за медицинской помощью, реже пользуются профилактическими программами. А соответственно, и потом чаще возникают проблемы, которые являются подчас и фатальными и в каких-то ситуациях инвалидизирующими сказал Мурашко

В частности, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях и раннем выявлении злокачественных новообразований, пояснил глава Минздрава.

Все-таки педантизм женщин в этом отношении позволяет им действительно преодолевать определенные сложности со здоровьем лучше. Поэтому, мужчины, берите пример с женской половины в поддержании собственного здоровья, внешнего вида и, конечно же, привычек призвал глава Минздрава РФ

Ранее Мурашко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили тему популяризации здорового образа жизни в России.