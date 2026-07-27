Москва27 июл Вести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

По словам главы Минздрава, обследование репродуктивного здоровья можно пройти в рамках общей диспансеризации.

Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу, потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения приводит агентство РИА Новости слова министра

Ранее в Минздраве назвали процент мужчин и женщин, которые могут без рисков завести детей. По данным ведомства, первая группа репродуктивного здоровья по итогам диспансеризации присвоена более 58% женщин и 87% мужчин в РФ.