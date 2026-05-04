Москва4 мая Вести.Репродуктивная функция человека лимитирована природой и не зависит от увеличения продолжительности жизни или активного возраста. Об этом заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, повлиять на биологические часы сегодня по-прежнему невозможно, и не факт, что это станет возможно в будущем.

Когда мы говорим о репродуктивной функции, мы в первую очередь должны понимать, что биологические часы изменить на сегодняшний день в таком кардинальном формате пока все-таки невозможно. И в последующем это тоже… Есть природа человека, физиология, когда накапливаются определенные мутации после перенесенных инфекционных заболеваний или какого-то воздействия тех или иных природных факторов. Поэтому мы увеличиваем продолжительность жизни за счет снижения бремени болезней, профилактических мер, лечебных мероприятий. Но репродуктивная функция - она совершенно четко природой лимитирована, и есть благоприятные периоды именно для деторождения. И, прекрасно понимая, что, когда медики говорят о том, что есть именно период и возможность сохранить свое репродуктивное здоровье для того, чтобы была возможность родить второго, третьего ребенка, четвертого и последующих, если семья для себя считает, что это возможно и это правильно, то, конечно, это нужно начинать вовремя подчеркнул Михаил Мурашко

По словам министра, можно часто услышать советы молодым о самореализации и построении карьеры, однако многие из тех, кто сталкивается со сложностями с деторождением, переживают это про себя, внутри.

К сожалению, ведь иногда больше звучат голоса, которые больше говорят о том, что нужно реализовать себя, личность и так далее. Но те люди, которые столкнулись с тем, что они себя реализовали, но, к сожалению, семью не создали или поздно создали, или затянули, и потом возникли сложности с деторождением, - эти голоса чаще не звучат. Их переживают внутри. И, наверное, если, что называется, настроить свой слух и услышать эти чаяния и проблемы, то этих голосов будет больше считает Мурашко

Глава Минздрава в связи с этим призвал прислушиваться к советам медиков и не откладывать рождение детей.

Медики, зная и физиологию, зная особенности гормональной регуляции, зная, как ведут себя в том числе и репродуктивные клетки, конечно, они поэтому и дают тот совет, ту подсказку. И ведь вовремя данный совет может реально человеку изменить всю жизнь и сделать его счастливым. И надо прислушиваться к медикам. Все-таки советы врача построены, как правило, не только на опыте, а в том числе на научных фактах отметил Мурашко

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