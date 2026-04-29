Мурашко: позитив и продуктивность помогают прожить долгую жизнь

Мурашко раскрыл секрет долголетия Мурашко: позитив и продуктивность помогают прожить долгую жизнь

Москва29 апр Вести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл секрет долголетия. По его словам, большую роль в этом играют позитивный настрой и продуктивность.

Цель в жизни иметь, самое главное, быть позитивным и продуктивным человеком отметил Мурашко

Министр здравоохранения в разговоре с ТАСС отметил, что это самое главное.

Ранее президент России Владимир Путин и Михаил Мурашко провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили популяризацию здорового образа жизни. В частности, речь шла о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь". В числе важных направлений — сокращение употребления алкоголя и табака.