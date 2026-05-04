Москва4 мая Вести.Решение вопроса с кадровым дефицитом — сложная задача, которая не решается за один период реализации национальных проектов. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, впервые с момента реализации нацпроектов был получен прирост медицинских работников в селах.

Кадровый дефицит — это более сложная такая задача, конечно, за один период реализации национальных проектов не решается, но то, что мы увидели: фактически в период реализации национальных проектов впервые мы получили прирост медицинских работников. Причем, что важно сказать, что основной прирост — это на селе сказал Мурашко

В рамках следующих национальных проектов, подчеркнул глава Минздрава, появится возможность сдвинуться в решении кадрового вопроса "в позитивную сторону".

Конечно, меры поддержки [помогают], которые сегодня утверждены по поручению президента, правительства. Это многие социальные выплаты для медицинских работников, поддержки региональные, плюс меры такие как земский доктор, земский фельдшер — все это в комплексе работает, конечно добавил министр

Ранее Мурашко раскрыл секрет долголетия. По его словам, большую роль играют позитивный настрой и продуктивность.