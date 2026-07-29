Москва29 июл Вести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию на рынке труда, отметив изменение приоритетов.

В интервью KP.RU он заявил, что популярность направлений, связанных с бьюти-сферой, постепенно снижается.

Рынок уже достаточно наполнился, в крупных городах это вполне доступные специалисты. Потребность в них падает. Так же в свое время произошло со стоматологами сказал Мурашко

По словам главы Минздрава, в 2025 году был высокий конкурс на гериатров. Это связано с ростом спроса на специалистов долголетия, добавил он. Также активно развивается патанатомия (морфологические исследования) благодаря появлению новых методов.

И еще одно направление, которое я хотел бы тоже отметить, это общая врачебная практика. Она очень сильно стала трансформироваться. Мы на пути больших изменений отметил Мурашко

Ранее глава Минздрава заявил, что участковый врач играет ключевую роль в поддержании здоровья и продлении активной жизни.