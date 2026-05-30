В России появятся врачи по долголетию и нутрициологи Минздрав утвердил новый список медицинских должностей

Москва30 мая Вести.Минздрав России утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, согласно которой с 1 сентября в стране появятся новые должности, в частности врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Соответствующий документ, подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что новая номенклатура утверждена в соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и положением о Минздраве России.

Согласно обновленному перечню, должность врача по медицине здорового долголетия включена в список специалистов с высшим медицинским образованием. Нутрициолог появится в перечне должностей специалистов со средним профессиональным медицинским образованием.

Одновременно из номенклатуры планируют исключить ряд специальностей, которые признаны устаревшими и утратившими актуальность. Их функции будут переданы более широким медицинским специальностям.

С 1 сентября 2026 года прием новых сотрудников прекратят на должности врача-акушера-гинеколога цехового врачебного участка, врача-диабетолога, врача-клинического миколога, врача-лаборанта, врача-лабораторного миколога, врача-офтальмолога-протезиста, городского врача-педиатра, подросткового врача-психиатра, участкового подросткового врача-психиатра, участкового врача-психиатра-нарколога, врача-сексолога, врача-сурдолога-протезиста, подросткового врача-терапевта, зубного врача и фельдшера-нарколога.

Кроме того, с 1 сентября 2028 года перестанут принимать новых специалистов на должности врача-бактериолога, врача-вирусолога и врача-паразитолога.

При этом медработники, которые были приняты на перечисленные должности до установленных сроков, смогут продолжить работу.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов рассказал ИС "Вести", что в РФ рассматривают возможность избавления врачей от лишней волокиты с бумагами.