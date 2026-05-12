Москва12 мая Вести.Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут ввести в России с 1 сентября 2026 года. Это следует из проекта приказа Министерства здравоохранения, с которым ознакомилось РИА Новости.

В перечень предлагаемых нововведений предложено включить такие направления, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.

Кроме того, в номенклатуре должностей планируется ввести две новые позиции — врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Вместе с этим из перечня исключат ряд устаревших специальностей, которые потеряли актуальность.

Среди них врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, городской (районный) врач-педиатр, врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог и фельдшер-нарколог. Функции этих специалистов будут переданы в более широкие современные направления.

При этом медики, работающие на исключаемых должностях, смогут продолжить деятельность в соответствии с действующими нормами.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что документационную нагрузку на медиков будут снижать с помощью технологий искусственного интеллекта.