Первые 260 врачей по здоровому долголетию прошли обучение в России

Москва15 апр Вести.В России обучены первые 260 врачей-специалистов по здоровому долголетию, рассказала РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что врачи по здоровому долголетию уже появились. В стране начинают развертывать центры здорового долголетия. К концу года, как надеется Голикова, в каждом регионе появится не меньше одного подобного центра.

Уже первые 260 врачей обучены. Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работают заявила вице-премьер

В январе правительство РФ приняло документ, согласно которому Минздрав РФ должен к 1 апреля закрепить в номенклатуре медицинских должностей новую специальность – врач по медицине здорового долголетия.

Врач и телеведущий Александр Мясников отмечал, что врач по здоровому долголетию – это не узкая специальность, а базовая обязанность любого терапевта.