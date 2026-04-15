Москва15 апрВести.В России обучены первые 260 врачей-специалистов по здоровому долголетию, рассказала РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что врачи по здоровому долголетию уже появились. В стране начинают развертывать центры здорового долголетия. К концу года, как надеется Голикова, в каждом регионе появится не меньше одного подобного центра.
Уже первые 260 врачей обучены. Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работаютзаявила вице-премьер
В январе правительство РФ приняло документ, согласно которому Минздрав РФ должен к 1 апреля закрепить в номенклатуре медицинских должностей новую специальность – врач по медицине здорового долголетия.
Врач и телеведущий Александр Мясников отмечал, что врач по здоровому долголетию – это не узкая специальность, а базовая обязанность любого терапевта.