Врач предложил ввести изучение гериатрии в базовый курс в медвузах Врач Новоселов: медицине здорового долголетия нужно посвящать курс в медвузах

Москва29 мая Вести.На необходимость изучения геронтологии и гериатрии на начальных курсах в медицинских учреждениях в интервью ИС "Вести" указал врач-гериатр Валерий Новоселов, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ.

В России с сентября должны появиться специалисты медицины здорового долголетия. Пациенты по полису ОМС бесплатно смогут обращаться в центры, где врачи будут отслеживать механизмы старения и выявлять способы продления активной жизни.

Новоселов отметил, что сам посыл является положительным, однако в России не хватает врачей-гериатров и геронтологов для проведения комплексных исследований.

Я как-то Леониду Михайловичу Рошалю сказал, нужно давать образование. Он говорит: "Где мы возьмем столько преподавателей?" Я говорю: "Давайте хотя бы с чего-то начнем". Мы и начали с чего-то - издали учебник для врачей по основам фундаментальной геронтологии… В рамках базового курса нужно давать не только геронтологию, но и гериатрию. А у нас на сегодня даже гериатрия, это наука о лечении стариков и пожилых людей, дается только в постдипломное образование. У нас всю страну 2 тыс. гериатров отметил врач

Геронтология — наука, которая изучает процессы старения человека в целом: биологические, психологические, социальные и другие аспекты.

Гериатрия — раздел геронтологии, который фокусируется на медицинских аспектах старения. Это медицина пожилого возраста, которая занимается изучением, профилактикой и лечением болезней, характерных для пожилых людей.