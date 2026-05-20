Москва20 мая Вести.Врач-невролог Валерий Новоселов озвучил возможные причины, по которым возраст молодежи в России могут поднять до 39 лет. О них он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам врача, возможное изменение возраста молодежи может быть связано с демографическим вопросом и увеличением продолжительности жизни.

Планета постарела, количество детей резко уменьшилось за прошедшие 100 лет. Произошел сначала первый демографический переход, когда изначально, в начале прошлого века, во всем мире и в том числе в нашей стране рождалось много детей, была колоссальная детская младенческая смертность. Сегодня этого нет, пришли вакцины, пришли антибиотики, рождается мало детей. Плюс мы научились бороться с возрастными заболеваниями. У нас в стране 42 млн населения пенсионеров из 146. Медианный возраст недавно был 39 – это значит, половина была моложе, половина старше, сейчас он уже 41 год почти… Мир меняется, в том числе биологическое наполнение. Все смыслы, семантика, появляются новые слова, и ясно, что да – вот это не могли не заметить, наверное, наши регуляторы медицинских услуг. Именно так я понимаю сущность того, что скрывается под названием [молодежный возраст] министерством здравоохранения. И очевидно, эти 39, они, наверное, несут какой-то смысл – предоставление услуг заявил Новоселов

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что в России людей до 39 лет можно считать молодыми с биологической точки зрения.