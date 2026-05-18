В России предложили "потихоньку снижать" возраст вступления в брак Эксперт Крупнов предложил "потихоньку снижать" возраст вступления в брак в РФ

Москва18 мая Вести.С предложением "потихоньку снижать" возраст вступления в брак выступил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН.

Так он прокомментировал инициативу считать молодежью в России людей до 39 лет, высказанную главным внештатным гериатром Минздрава Ольгой Ткачевой.

В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его - это государственная и общенациональная задача сказал Крупнов

По мнению эксперта, инициатива по расширению возрастных границ молодежи косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей. "Если мы будем бесконечно продлевать понятие "молодости" - например, до 70 лет, - это приведет лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране", - добавил он.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации напомнили, что супруг может взять оплачиваемый отпуск вне зависимости от утвержденного графика в его компании, пока жена находится в декрете.