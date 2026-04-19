В Госдуме заявили об интересе у молодежи к ответственному родительству Депутат Лантратова заявила об интересе у молодежи к ответственному воспитанию

Москва19 апр Вести.В России наблюдается растущий интерес молодежи к вопросам семейного воспитания, сообщила в беседе с ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Она отметила, что президент РФ Владимир Путин не сокращает финансирование программ по демографии и поддержке семей, несмотря на сложности с бюджетом, и крепкая семья по‑прежнему остается основой сильной России.

У меня была встреча с молодыми семьями, которые, кстати говоря, задавали вопросы о том, что они хотят научиться быть хорошей мамой и хорошим папой. Запрос такой есть у молодежи. Это говорит о том, что тема семейных ценностей выходит на первый план подчеркнула Лантратова

Ранее святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что нежелание молодых людей заводить семью и детей является крайней степенью эгоизма и представляет собой очень опасное явление.