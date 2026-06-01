Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", выразил радость от того, что число многодетных семей в РФ растет.

Глава государства назвал многодетные семьи олицетворением заботы о будущем подрастающем поколении, и выразил надежду, что их пример вдохновит многих других сограждан.

Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет, как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей сказал Путин

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защиты детей.