Москва1 июнВести.Многодетные семьи своим жизненным выбором доказали, что нет для человека счастья большего, чем быть родителем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".
По словам главы государства, врученные награды – это знак глубокой признательности к благородной и нужной для страны миссии.
Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем, и изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют детисказал Путин
1 июня, в Международный день защиты детей, российский президент вручает государственные награды многодетным родителям.