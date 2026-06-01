Путин заявил, что быть родителем для человека – это большое счастье

Москва1 июн Вести.Многодетные семьи своим жизненным выбором доказали, что нет для человека счастья большего, чем быть родителем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".

По словам главы государства, врученные награды – это знак глубокой признательности к благородной и нужной для страны миссии.

Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем, и изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети сказал Путин

1 июня, в Международный день защиты детей, российский президент вручает государственные награды многодетным родителям.