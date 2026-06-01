Москва1 июн Вести.Сущность любой власти проявляется в заботе о детях. Об этом ИС "Вести" заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов на открытии праздника в честь Международного дня защиты детей.

По его словам, детство – это самое прекрасное время в жизни.

Это тогда, когда ты впервые познаешь … когда принимаешь свою пионерскую первую клятву, когда у тебя появляются самые надежные друзья, они шагают с тобой по всей жизни. Забота о детях – в этом проявляется сущность любой власти, любого народа. А сегодня, когда идет война, очень важно, чтобы ребенок почувствовал и защиту, и заботу, и теплоту. И понял, что взрослый мир помнит об этом и делает все для того, чтобы справиться с вызовом сказал Зюганов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетные семьи своим жизненным выбором доказали, что нет для человека счастья большего, чем быть родителем.