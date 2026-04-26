Зюганов заявил, что история России показывает важность парламентаризма Зюганов: коллективная форма управления всегда была частью нашей истории

Москва26 апр Вести.Форма коллективного управления всегда была частью истории России. Такое мнение ИС "Вести" озвучил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Он привел в пример новгородское вече, боярские думы, а также Государственный совет.

Коллективная форма управления – это то, без чего наши государства существовать не могли. И новгородское вече, и боярские думы, и Государственный совет. Мы максимально поддерживаем президента [РФ Владимира Путина] в новой стратегии борьбы с терроризмом, за справедливость, сплоченность, новейшие технологии и победу на фронтах заявил Зюганов

Ранее о возросшей роли Госдумы заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, на сегодняшний день Государственная дума консолидирована вокруг президента как никогда раньше.