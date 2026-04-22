Москва22 апр Вести.Народу России нужно приложить все усилия для укрепления собственной безопасности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Он отметил, что многие страны в нынешнее время берут пример с советской эпохи, что необходимо сделать и России.

Мы обязаны все сделать для того, чтобы, изменив курс, укрепить свою безопасность, выйти на мировые темпы, освоить новейшие технологии и готовить кадры будущего сказал лидер КПРФ

Ранее Зюганов призвал срочно скорректировать ключевую ставку Центробанка и тарифы на жилищно-коммунальные услуги.