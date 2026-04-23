В КПРФ уточнили опасения Зюганова о вероятном повторении 1917 года

Москва23 апр Вести.Выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на заседании Государственной Думы, приуроченное ко дню рождения Владимира Ленина, вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

Особый резонанс вызвало предостережение политика о возможном повторении революционного сценария в современной России, хотя его слова были впоследствии скорректированы в официальной стенограмме, сообщает газета "Ведомости".

Изначально, согласно опубликованной видеозаписи, Зюганов заявил, что "если вы срочно не примете меры – финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917 году". На следующий день после публикации стенограммы на сайте партии текст был изменен. В обновленной версии прозвучало: "Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го".

Перед этим лидер коммунистов поделился своим впечатлением от совещания кабинета министров с участием президента, отметив, что давно не видел подобного формата встречи. Он выразил мнение, что главе государства следовало услышать от представителей "партии власти" объяснения причин очередного финансового и производственного кризиса. Зюганов напомнил, что партия неоднократно предупреждала о неизбежности экономического спада при сохранении текущего курса.

Фрагмент, касающийся опасений повторения событий 1917 года, породил волну ироничных комментариев в интернете. Некоторые пользователи соцсетей выразили удивление, что коммунисты выступают против революции.

Пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко пожаловался на тенденцию СМИ к выдергиванию фраз из контекста и их искажению. По его словам, подобным образом поступают "любители хайпа" и "иностранные агенты", активно перефразируя слова лидера партии. Ющенко предложил обращаться к полному десятиминутному выступлению Зюганова, подчеркнув, что оно не нуждается в дополнительных расшифровках.