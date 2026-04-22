Москва22 апр Вести.Глава КПРФ Геннадий Зюганов в интервью ИС "Вести" заявил, что недоволен ситуацией в российской экономике.

Так политик прокомментировал результаты правительственного совещания 23 марта, на котором президент России Владимир Путин отметил отрицательную динамику по ряду основных показателей в макроэкономике.

Грустная картина. Правильно [президент] сказал: "Вы даже свой прогноз не выполняете". Если бы они спланировали работу, если бы был персональный ответственный, если бы они впятером собрались и отрегулировали заявил Зюганов

В марте Владимир Путин заявил, что России необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Он подчеркнул, что при достижении этой цели важно также добиваться снижения инфляции.