Путин: российский ВВП за январь-февраль сократился на 1,8%

Путин заявил о сокращении ВВП РФ за январь-февраль Путин: российский ВВП за январь-февраль сократился на 1,8%

Москва15 апр Вести.Данные за два месяца 2026 года демонстрируют снижение экономической динамики, ВВП России сократился на 1,8% за январь-февраль, заявил президент РФ Владимир Путин.

Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8% сказал он на совещании по экономическим вопросам

Также президент указал, что "в минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство".

Ранее Путин начал совещание, на котором обсуждается ситуация в российской экономике.