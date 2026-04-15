Москва15 апрВести.Данные за два месяца 2026 года демонстрируют снижение экономической динамики, ВВП России сократился на 1,8% за январь-февраль, заявил президент РФ Владимир Путин.
Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%сказал он на совещании по экономическим вопросам
Также президент указал, что "в минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство".
Ранее Путин начал совещание, на котором обсуждается ситуация в российской экономике.